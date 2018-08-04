قوات حفظ السلام تعود إلى الجولان المحتل

وطن- وكالات: أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام التابعة لها، عادت بدءاً من يوم الخميس، إلى نقطة عبور القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2014.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن تلك الخطوة جاءت بعد التنسيق مع روسيا وسوريا ودولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات متزامنة في المنطقة.

وقال حق: "الدورية إلى نقطة عبور القنيطرة هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها القوة للعودة بشكل متزايد إلى منطقة فض الاشتباك".

وتابع إن البعثة أجرت اتصالات مع كل من القوات السورية وقوات الاحتلال قبل انطلاق الدورية.

وتعتبر دورية الخميس في نقطة عبور القنيطرة هي الأولى منذ انسحاب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في عام 2014 بعد سيطرة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على المنطقة.

واستعادت القوات الحكومية السورية، في الأسابيع الماضية الأراضي القريبة من مرتفعات الجولان المحتلة، عقب عملية عسكرية ضد عناصر المعارضة والعناصر الإرهابية فيها.