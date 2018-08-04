هيئة كسر الحصار: استيلاء الاحتلال على سفينة الحرية "إرهاب دولة وقرصنة لا أخلاقية"

غزة- وطن: قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة إن استيلاء قوات الاحتلال على سفينة "الحرية2" في المياه الدولية قبل وصولها لقطاع غزة، بمثابة إرهاب دولة منظم وقرصنة لا أخلاقية.

وقال المتحدث باسم الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة أدهم أبو سلمية، "إن ما حدث مع سفن أسطول الحرية الخامس من قرصنة واختطاف واعتداء نفسي وجسدي على المتضامنين الدوليين هو عمل لا أخلاقي يعكس بشاعة وقُبح هذا المحتل ويكشف وجهه القبيح أمام العالم".

وأشار أبو سلمية إلى أن رسالة هذه السفينة قد وصلت حتى وإن لم يصلوا لقطاع غزة وأن مهمتهم قد تحققت في لفت أنظار العالم لمعاناة غزة الإنسانية وواقع مليوني إنسان في غزة محاصر منذ 12 عام.

وأضاف أن "هذا الحصار سيكسر ولو بعد حين، والشعب الفلسطيني سيحصد ثمن صبره وصموده، وجهود كسر الحصار برًا وبحرًا ستتواصل في كل اتجاه".