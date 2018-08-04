عائلة الجندي "شاؤول" تدعو لعدم توقيع اتفاق مع حماس دون إعادة ابنها

غزة- وطن: طالبت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة، شاؤول أورون، حكومة الاحتلال بعدم توقيع اتفاق تهدئة مع حماس دون إعادة جثة ابنها والجندي هدار غولدين.

ووفق المصادر العبرية، فإن عائلة الجندي وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء المجلس المصغر "الكابنيت" قالت فيها إن "أي اتفاق بدون إعادة الأبناء هو اتفاق استسلام". كما وصفته.

وتتهم عائلة شاؤول، نتنياهو بالتصرف انطلاقًا من اعتبارات غريبة في هذه القضية بما في ذلك أجندة سياسية.