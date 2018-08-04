قدري أبو بكر لـ وطن: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن قرار دمج هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير

رام الله- وطن: نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى الجديد قدري أبو بكر، وجود قرار يقضي بدمج هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في مؤسسة واحدة.

وقال أبو بكر خلال حديثه لـ وطن "لا صحة لما يشاع بوجود قرار يقضي بدمج هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في مؤسسة واحدة".

وأكد أن القرار واضح بالإبقاء على هيئة شؤون الأسرى والمحررين مع تبدل الشخوص، حيث جرى إقالة عيسى قراقع الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة، وتعيين قدري أبو بكر بدلاً منه.

وأضاف أبو بكر أنه جرى انشاء هيئة من خارج هيئة شؤون الأسرى، يترأسها قدري، من شأنها الإشراف والتوجيه.

وكان قرار صدر عن الرئيس محمود عباس، -دون تحديد رقم القرار- بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري عمر أبو بكر، وعضوية كلاً من جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة، أحمد الصباح.

وفيما يلي نص القرار الرئاسي:

قرار رقم ( ) لسنة 2018م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على النحو الآتي:

السيد/ قدري عمر أبو بكر رئيسا

السيد/ جمال حويل عضوا

السيد/ عبد الفتاح دولة عضوا

السيدة/ فدوى العباسي عضوا

السيد/ محمد حسن جبارين عضوا

السيد/ سليم الزريعي عضوا

السيد/ شريف عطا الله عضوا

السيد/ عبد الله أبو سمهدانة عضوا

السيد/ أحمد الصباح عضوا

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 1-8-2018م

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية