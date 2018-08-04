القوى الوطنية تدعو لأوسع مشاركة في فعالياتها الأسبوعية

رام الله- وطن: جددت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله، دعوة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية التي تنظمها، رفضاً للصفقات السياسية التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وكذلك الاجراءات الداخلية التي من شأنها أن تضر بأبناء شعبنا الفلسطيني.

وقالت القوى في بيانها الذي وصل وطن نسخة عنه، إنها تدعو لأوسع مشاركة في اعتصام الاسرى الاسبوعي امام الصليب الاحمر الثلاثاء س 11 ظهرا ضمن الحملة الوطنية لاسقاط قرار سرقة مخصصات الشهداء والجرحى والاسرى، واسنادا للاسرى المضربين عن الطعام.

كما دعت للمشاركة في الوقفة امام وكالة غوث تشغيل اللاجئين المنطقة الصناعية بيتونيا الساعة الحادية عشرة ظهرا رفضا لقرار التقليصات، ووقف بعض البرامج والخدمات وفصل مئات الموظفين، ورفضا للمحاولات الاميركية الرامية لتصفية الوكالة، وتمسكا بحق العودة غير القابل للتفاوض او المساومة او المقايضة.

وكذلك دعوة جماهير شعبنا لاوسع اسناد لاهلنا في الخان الاحمر مع قرب قرار ما يسمى محكمة الاحتلال العليا للنظر في قراها خلال الايام المقبلة والتواجد الواسع وطيلة الايام المقبلة باعلان النفير والتوجه للخان للبقاء الدائم ، والدعوة لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم للتواجد الشعبي واداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام

والدعوة للمشاركة في الاعتصام امام معتقل عوفر الاحد س 11 ظهرا بدعوة من نقابة الصحفيين احتجاجا على اعتقال خمسة صحفيين خلال الايام الماضية ليزيد عن الصحفيين عن 30 اسيرا ومعتقلا ومطالبة العالم التدخل لوقف القمع الاحتلال ومحاولات حجب الحقيقة.