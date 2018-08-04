"بيونغ يانغ" قلقة من المواقف الأمريكية تجاهها

رام الله-وطن: أعربت بيونغ يانغ عن قلقها المتزايد بسبب المواقف الأمريكية تجاهها، مؤكدة عزمها على تنفيذ الاتفاق النووي خلال قمة زعيمي البلدين في يونيو الماضي في سنغافورة.

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، في بيان أعلنه خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "تظل كوريا الشمالية صلبة في عزمها والتزامها بتطبيق البيان المشترك مع الولايات المتحدة بأسلوب مسؤول وحسن النية"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف يونغ هو: "المقلق هو التحركات المستمرة الواضحة داخل الولايات المتحدة للعودة إلى الوضع القديم بعيدا عن عزم رئيسها (دونالد ترامب)".

وقال: "بدأنا بإجراءات تنم عن حسن النية من بينها تعليق الاختبارات النووية واختبارات إطلاق الصواريخ وتفكيك موقع اختبارات نووية.. لكن الولايات المتحدة بدلا من الاستجابة لهذه الإجراءات رفعت صوتها أعلى للمطالبة بإبقاء العقوبات على كوريا الشمالية وإظهار موقف التراجع حتى عن إعلان نهاية الحرب وهي خطوة أساسية جدا ورئيسية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وعقدت قمة تاريخية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو الماضي في سنغافورة.

وأكدت بيونغ يانغ في الإعلان المشترك الصادر عن القمة استعدادها لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية.