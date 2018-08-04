الاحتلال يصادر معدات وشاحنة من جبل "البابا" في العيزرية

القدس-وطن: صادر موظفو ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي برفقة حراسة أمنية مشددة السبت، معدات ومواد بناء للمواطن عودة مزارعة في تجمع جبل البابا شرق العيزرية بالقدس المحتلة.

وذكر الناطق بلسان التجمع عطا الله مزارعة، أن العائلة تفاجأت باقتحام قوات الاحتلال لمنزل عودة مزارعة في التجمع، ومصادرة أدوات ومعدات تبلغ قيمتها نحو ١٠ آلاف شيكل.

وبيّن أن الاحتلال صادر شاحنة بداخلها طوب وإسمنت، واعتقلت سائقها واقتادته إلى مركز شرطة مستوطنة "معاليه أدوميم".

يذكر أن موظفي الإدارة المدنية هدموا قبل نحو أسبوعين في جبل البابا روضة أطفال ومركزًا نسويًا، وصادروا محتوياتهما.

ويعتبر تجمع جبل البابا شرقي بلدة العيزرية بالقدس المحتلّة من التجمعات المستهدفة من قبل الاحتلال، ويقطن فيه ٥٦ عائلة فلسطينية يبلغ عددها ٣٠٠ نسمة.