برهوم: تصريحات الحمد الله اعتراف بتورط حكومته بحصار غزة

رام الله-وطن: قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم السبت، إن" اعتراف الحمد الله بإجراءات حكومته التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة تأكيد رسمي على تورطه في حصار غزة وأهلها".

وأضاف برهوم في تغريدة له عبر "تويتر": أن الحمد الله معني بصناعة الظروف القاسية والمأساوية في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك دليل على أنه وحكومته غير مؤتمنين على حياة أهلنا وحقوقهم.