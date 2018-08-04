المظاهرات تعم مدن الداخل رفضًا لـ"قانون القومية"

رام الله-وطن: نظمت، اليوم السبت، تظاهرات ووقفات احتجاجية بعدة مدن وبلدات عربية في الداخل المحتل، وذلك رفضا لـ"قانون القومية"، الذي شرعه الاحتلال، وينص على أن إسرائيل هي "الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود فقط.

وانطلقت التظاهرات عند المفارق ومداخل البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب، حيث نظمت 8 وقفات احتجاجية في باقة الغربية، رهط، الطيرة، أم الفحم، كفر كنا، سخنين، جلجولية، الشاغور، وعند الساعة الثامنة تنظم مظاهرة في حيفا، قبالة منزل وزير المالية، موشيه كحلون.

في الشاغور، أغلق العشرات من المتظاهرين عدة مرات شارع رقم 85 بمسارة قرب بلدة مجد الكروم، حيث حاول عناصر شرطة الاحتلال الذين تتواجدوا بالمكان إبعادهم عن الشارع.

وشارك في التظاهرات المئات من النشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية والقوى الوطنية، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية، وكذلك الشعارات التي تحذر من تنامي العنصرية والفاشية في دولة الاحتلال، وتؤكد على رفض فلسطينيي لقانون يهودية الدولة، وتصر على مواصلة النضال حتى إسقاط القانون.

وأتت التظاهرات التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، بقرار من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وذلك ضمن سلسلة الخطوات التي أقرتها للتصدي لـ"قانون القومية".

وضمن برنامج المتابعة، تتواصل الوقفات الاحتجاجية، وغد الأحد تنظم وقفة احتجاجية عند مفرق الناعمة قرب شفاعمرو، وفي يوم الثلاثاء تنظم وقفة احتجاجية في مدينة الرملة.

كما تنظم مسيرة سيارات الأربعاء 8/8، تنطلق من كفر قرع الساعة 8:00 صباحا وتختتم بتظاهرة أمام مبنى الكنيست، وانطلاق حملة التوقيع على عريضة النصف مليون المطالبة بإسقاط "قانون القومية" العنصري.

(عرب48)