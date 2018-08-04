حماس رداً على فتح : التهدئة مع الاحتلال ستقرر بسياق وطني

رام الله-وطن: قالت حركة حماس، اليوم السبت إن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي "سيقرر فيها في السياق الوطني"، وذلك ردًا على بيان لحركة "فتح" وصفت فيه عقد تهدئة بين حماس والاحتلال بـ"الخيانة".

وأضاف القيادي في حماس سامي أبو زهري في تصريح عبر "تويتر": "موضوع التهدئة سيقرر فيه في السياق الوطني ومزايدات فتح مرفوضة".

وكانت حركة فتح حذّرت اليوم من عقد اتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية، معتبرة ذلك- إن حصل- "انقلابًا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحركة عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في بيان صدر عنه إن: "المصلحة الحزبية هي من تُحرك حماس وليس المصلحة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات مع فتح يصب في المصلحة الوطنية، بينما صك هدنة مع إسرائيل يصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقة، وهو مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية"، على حد قوله.