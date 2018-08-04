"سامسونغ" تكشف عن طريق الخطأ مواصفات "غالاكسي نوت 9"

وطن-وكالات: مع اقتراب طرح هاتفها الجديد بشكل رسمي، نشرت شركة سامسونغ مقطع فيديو لهاتفها "غالاكسي نوت 9" عن غير قصد، لكنها قامت بسحبه على الفور من موقعها الإلكتروني.

وتمكن معجبو سامسونغ من الاحتفاظ بصور أكدت عددا من الشائعات التي تم ترويجها حول الهاتف، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت الصور تصميم الهاتف بشكل أنيق، كما كشفت أن الشركة الكورية الجنوبية وضعت في الجهاز منفذ سماعات 3.5 ميليمترات.

ويرتقب أن تطرح سامسونغ هاتفها الجديد بنيويورك، في التاسع من أغسطس الجاري، بينما ستعلن شركة "أبل" هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر المقبل.

وبحسب الصورة "الخاطفة"، فإن سامسونغ عززت هاتفها الجديد بقلم لمس أصفر، أما مستشعر البصمة فتم وضعه تحت الكاميرا الخلفية المزدوجة.

وكان عدد من المستخدمين قد أبدوا خشيتهم من نقل بصمة الاستشعار إلى الجزء الخلفي من الهاتف بالنظر إلى صعوبة الوصول إليها لاسيما لدى المستخدم الأعسر.

وذكر موقع "فوربس"، في وقت سابق، أن الشركة قد لا تصدر فئة جديدة من هواتف "نوت" في حال لم يحقق جهاز "غالاكسي نوت 9" المبيعات المرجوة، وهو ما يستبعده خبراء تقنيون.