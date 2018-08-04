الأردن يدعو لتكاتف جهود المجتمع الدولي لسد عجز "الأونروا"

وطن-وكالات: حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت من التبعات الخطرة لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" .

وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، فإن الصفدي استعرض في اتصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بيير كرينبول، التحديات التي تواجهها وكالة الأونروا والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والأونروا لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الأونروا على تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.

وأكد الصفدي أن تمكين (الأونروا) من الاستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.