دهسته مركبتان للمستوطنين .. استشهاد المسن محمد هبيشان شرق كفر مالك

رام الله -وطن: أكد رئيس مجلس قروي كفر مالك -شمال شرق رام الله- ماجد معدي، استشهاد المسن محمد هبيشان (85 عاماً) بعد أن دهسته مركبتين تابعتين للمستوطنين على الشارع الإلتفافي قرب مضارب البدو بعين سامية شرق البلدة.

وأكد معدي لـوطن، أن مركبة للمستوطنين كانت دهست الشهيد هبيشان وفرت من المكان قبل نحو ساعتين، قبل أن تدهسه مركبة أخرى وتفر من المكان أيضا، وتم نقله للمستشفى حيث تاكدت وفاته.

وبين أن شرطة الاحتلال أبلغت عائلة الشهيد أن المستوطنين سلموا أنفسهم إليها.

وفي السياق ذاته قال مراسلنا: إن مصطفى محمد هبيشان وهو إبن الشهيد محتجز لدى شرطة الاحتلال منذ نحو يومين، بعد اعتقاله بتهمة التصدي للمستوطنين الذين هاجموا مضارب البدو في المنطقة.