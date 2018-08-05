الاحتلال يفرض غرامات تتجاوز 85 ألف شيقل بحق أسرى أطفال في "عوفر" الشهر الماضي

رام الله- وطن: فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في سجن "عوفر"، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 85 ألف شيقل.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر لها، اليوم الأحد، إلى أنه خلال شهر تموز المنصرم، تم إدخال 16 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر"، 8 اعتقلوا من المنازل، و3 من الطرقات، وواحد اعتقل على الحواجز العسكرية، واثنان لعدم حيازتهما تصريحا، وآخرون بعد استدعائهم.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و6 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن عدد الأطفال المحكومين 36 شبلا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي، ما بين 31 شهرا إلى 34 شهرا.

وأضافت الهيئة انه ما زال هناك ثلاثة أسرى أطفال يقبعون قيد الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لا سيما الأطفال منهم، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئا على ذوي الأسرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.