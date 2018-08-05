ضبط لوحة فسيفساء اثرية و(22) قطعة معدنية اثرية في جنين

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة اليوم لوحة فسيفساء اثرية و( 22 ) قطعة معدنية اثرية في قضيتين منفصلتين في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات توافرت للشرطة حول حيازة شخص من سكان محافظة جنين للوحة فسيفساء اثرية ، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجده في احد المنازل في مدينة جنين .

على الفور تحركت قوة من فرع شرطة السياحة والاثار بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة للمنزل، واثناء التفتيش تم ضبط لوحة فسيفساء كبيرة حجمها (115) سم طولي و(70 ) سم عرضي .

وفي سياق منفصل، وبناء على معلومات توافرت لدى فرع شرطة السياحة والاثار حول حيازة شخص من سكان محافظة طوباس لقطع اثرية ويريد بيعها في مدينة جنين وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجده بالقرب من قرية حداد السياحية في محافظة جنين والقت القبض عليه وضبطت بحوزته (22) قطعة معدنية اثرية .

وبسماع اقوال المشتبه بهما افادا بان المضبوطات لهما وتخصهما وكانا ينويان بيعها في جنين .

واضاف البيان بانه وبعرض المضبوطات على مكتب دائرة السياحة والاثار في جنين تبين بانها اثرية .

واكد البيان توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيدا لاحالتهما الى النيابة العامة حسب الاصول.