اعتقال والدة الشهيد محمد ابو غنام من القدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاحد، سوزان اسماعيل ابو غنام والدة الشهيد محمد ابو غنام من القدس، وصادرت مبلغا ماليا كان في منزلها.

واكد شقيقها خالد في اتصال هاتفي لـ "وطن"، ان قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة اقتحمت منزلها قرابة الساعة التاسعة صباحا واعتقلتها على الفور دون اي تحقيق، فقط اكتفت بتمزيق صور نجلها الشهيد محمد ابو غنام وصادرت جهاز حاسوب، وسرقوا مبلغًا ماليا يقدر بـ7500 شيقل، وأبلغنا ضابط المخابرات ان شقيقتي موقوفة بتهمة الانتماء لمنظمة ارهابية على حد قولهم.

واستشهد محمد يوم 21 تموز الماضي، فقد كان من المرابطين في الاقصى هو ووالدته احتجاجا على وضع الاحتلال البوابات الالكرتونية على ابوابه.

واشار خالد، الى ان كان هناك مهرجانا قبل نحو اسبوعين في ذكراه وشاركت سوزان فيه، ربما تكون مشاركتها في المهرجان وراء اعتقالها اليوم.

واضاف، بعد استشهاد محمد اقتحم الاحتلال مرتين منزله ومزقوا صوره وصادرو الرايات من على سطح المنزل في ذكرى استشهاده، مشيرا الى ان سوزان موقوفة الان وسيتم عرضها على المحكمة غدا.

يذكر أن الشهيد محمد أبو غنام كان في السنة الثانية في جامعة بير زيت تخصص علم حاسوب.