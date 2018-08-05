أحمد الحاج حسن: كل دولار يدخل البنوك يتضاعف ويضخ في الاقتصاد الوطني

رام الله-وطن: لم يكن من باب الصدفة أن يرفع البنك الوطني (TNB) شعار "بخطى واثقة" فقد نجح البنك خلال فترة وجيزة بأن يصبح واحداً من أفضل مزودي الخدمات المصرفية في الوطن، وأكثرها انتشاراً ونمواً، وبات الخيار الوطني الأول للكثير من الباحثين عن مزود آمن ومتطور للخدمات المالية، ومواكب للتطور في القطاع المالي.

البنك الأسرع نمواً

يعتبر البنك الوطني ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار أمريكي، ويقدم خدماته المصرفية لأكثر من 63 ألف عميل من خلال شبكة فروعه المنتشرة في مختلف محافظات الضفة الغربية، وشبكة صرافاته الآلية المتواجدة في أكثر الأماكن حيوية، كما يقدم البنك الوطني خدماته كذلك من خلال قنواته الإلكترونية الحديثة مثل الصيرفة الإلكترونية" "Online Banking" وتطبيق "TNB Mobile" للهواتف المحمولة الذكية، ويعتبر الأسرع نمواً أيضاً على مستوى الشرق الأوسط حسب تصنيفات مجلة "Banker Middle East"، والثاني في مجال نمو الربحية.

يعمل البنك على تقديم حزمة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي حاجات عملائه وتمنحهم تجربة مرضية، ابتداءً من الخدمات المصرفية التجارية للشركات والأفراد وتقديم الخدمات الاستثمارية والخزينة، وانتهاءً بتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لكافة شرائح المجتمع وقطاعاته الاقتصادية.

المسؤولية الاجتماعية مبدأ راسخ في برامج البنك

استطاع البنك من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية، أن يخدم مختلف القطاعات الاجتماعية والمناطق الفلسطينية، فهو يخصص سنوياً ما معدله 4 % من صافي أرباحه لصالح المسؤولية الاجتماعية.

فقد وجه البنك دعمه في عام 2016 لتمكين المرأة الفلسطينية، من خلال برنامج التوفير "حياتي" المخصص لتلبية الاحتياجات المالية الشاملة للمرأة الفلسطينية، ليكون بذلك الأول من نوعه في السوق المصرفي الفلسطيني، والذي حقق نجاحات كبيرة ووضع العديد من النساء على الدرجة الأولى من سلم التمكين الاقتصادي، بالإضافة لتمويل مشاريع بقيادة نساء فلسطينيات بمبلغ مليون دولار أمريكي بدون فوائد لتحقيق الريادة للمرأة، ليصبح مجموع التمويل المقدم لهذا الغرض 2.5 مليون دولار.

وركز البنك في العام ذاته على دعم قطاع التعليم، ضمن البرنامج المصرفي الأول المخصص لأهل التعليم "قدوتي" بحيث يقدم البرنامج مجموعة من الامتيازات والتسهيلات عند فتح حساب جديد في البنك الوطني، لجميع موظفي قطاع التعليم من إداريين وموظفين وعاملين في وزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية والخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

كما ساهم البنك الوطني وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، في دعم تطوير أساليب البحث العلمي عن طريق التبرع لصالح هيئة تطوير مهنة التعليم، وعمل أيضاً على افتتاح فرع له في ضاحية البريد في القدس كأول مصرف فلسطيني يعمل في العاصمة المحتلة.

حملة توفير جديدة

وضمن برامجه المبتكرة ينوي البنك الوطني طرح برنامج جديد للتوفير بهدف تسهيل عملية الادخار الشهري للأفراد، يستهدف جميع فئات المجتمع، ويعتمد بشكل رئيسي على التوفير وزيادة الأموال لا على مبدأ الجائزة مع عدم اغفاله لها، بهدف استقطاب المزيد من الودائع البنكية، وإعادة ضخها واستثمارها على شكل تسهيلات ائتمانية، ما سيكون له أثر أكبر في الاقتصاد الوطني.

الجديد في البرنامج أنه سيعمل من منطلق رفع الوعي بأهمية التوفير مع مزيد من الراحة والأمان للزبائن، ولتحويل مبدأ التوفير إلى عادة عند عامة الناس لا أن يكون الهدف منه الحصول على الجائزة فقط، ما يعني اقناع الكثيرين بفتح حسابات توفير من أجل خلق حماية دائمة لهم.

وتعتبر حسابات التوفير من الودائع قليلة التكلفة، لعدم وجود فوائد بنكية عليها ولأنها تتحول فيما بعد لقروض بفوائد، تساهم في خلق النقد لإعادة ضخه في الاقتصاد الوطني.

الحاج حسن: نسبة التوفير من إجمالي الودائع في البنوك 18%-25%

وحول ذلك قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، خلال لقاء عقده مع مجموعة من الصحفيين في مقر البنك الرئيسي في رام الله: إن البرنامج سيعمل على الترويج لفكرة التوفير ذاته، وليس الترويج للجائزة وهو ما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وسلطة النقد وباقي البنوك أيضاً.

وتابع: إن البنك الوطني سعى منذ تأسيسه لتلبية الأمان المالي لزبائنه، من خلال العديد من البرامج التي تستند لمبدأ المسؤولية الاجتماعية كحساب توفير "حياتي" و"قدوتي" وغيرها من البرامج لاستقطاب الذين لا يتعاملون مع البنوك لزيادة قاعدة الموفرين في الجهاز المصرفي الفلسطيني، لافتاً إلى أنه يجب ترسيخ ثقافة الادخار في البنوك، فكل دولار يدخل البنوك من خلال حسابات التوفير يضخ في الاقتصاد الوطني ويتضاعف إلى نحو دولارين ونصف الدولار.



وخلال الجلسة، تطرق الحاج حسن إلى نسبة التوفير من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني منذ العام 2010، موضحاً أن النسبة آخذة بالنمو ولكن بشكل طفيف نسبيا حيث أنها تراوحت ما بين 18% إلى 25% في أفضل الأحوال، مبينًا أن هذه إشارة إلى أن قاعدة الموفرين نفسها تتنقل بين البنوك، وان نسبة دخول موفرين جدد ضئيلة نسبيا.

وأكد الحاج حسن أهمية عادة التوفير في البنوك وليس في المنازل فقط مؤكدا أن نسبة السكان البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك بلغت 63.6% من إجمالي السكان، الأمر الذي يؤكد وجود أموال خارج الجهاز المصرفي، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني. موضحاً أن الجهاز المصرفي، من مهمته خلق النقد لاعادة ضخه في الاقتصاد .

الحاج حسن: برنامج حياتي زاد الشمول المالي للمرأة

واستعرض الحاج حسن مساهمة برنامج "حياتي" في زيادة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية ونسبة ادخارها في المصارف، مشيرا إلى أن نسبة الموفرات من إجمالي العملاء لدى البنك بلغت 51% وهي نسبة فاقت بشكل ملحوظ نسبة الموفرات في الجهاز المصرفي ككل والتي بلغت 6.4%.

وعرض الحاج حسن توجهات البنك للعام الحالي، وخططه فيما يتعلق بطرح منتجات مصرفية جديدة وترسيخ بعض القيم والعادات المالية ونشر الوعي حولها، واعداً بمزيد من البرامج التي تستهدف جميع فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة.