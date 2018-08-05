اغتيال مدير مركز للبحوث العلمية في سوريا عزيز اسبر بتفجير سيارته

رام الله - وطن: قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان مدير مركز البحوث العلمية في مصياف في سوريا عزيز إسبر، لقي مصرعه في انفجار استهدف سيارته بمدينة مصياف في ريف حماة وسط سوريا.

وأوردت صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات السورية الخبر نفسه.

واستهدف مركز البحوث العلمية في مصياف بغارة اسرائيلية في أيلول/سبتمبر 2017. وتتهم الولايات المتحدة المركز بالمساعدة في تطوير غاز السارين وصنع أسلحة كيميائية، لكن الحكومة السورية تنفي امتلاكهت أي سلاح كيميائي منذ تدمير برنامجه للأسلحة الكيميائية في عامي 2013-2014 بموجب اتفاق أمريكي روسي.

وأفاد المرصد السوري عن “اغتيال اللواء عزيز إسبر، مدير مركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة الغربي، وذلك في انفجار استهدف سيارته في المنطقة ليل السبت”.

وأوردت صحيفة "الوطن" على موقعها الالكتروني خبر "استشهاد الدكتور عزيز إسبر، مدير البحوث العلمية في مصياف مع سائقه إثر تفجير استهدف سيارته بريف حماة".