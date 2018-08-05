اتحاد المستشفيات لـوطن: ننتظر الرد على مطالبنا ولم نتراجع عن قرار وقف التعامل ببطاقات التأمين بعد

رام الله-وطن: نفى الناطق باسم اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية د.ياسر أبو صفية، أن يكون الاتحاد ونقابة الأطباء اتخذا قراراً بالتراجع عن قرار وقف التعامل مع بطاقات التأمين حتى لحظة كتابة هذا الخبر، مؤكداً أنعقاد لقاء مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة سوق رأس المال من أجل استئناف الحوار مع اتحاد شركات التأمين.

وبين أبو صفية في اتصال هاتفي مع وطن: أن اتحاد المستشفيات والنقابة ينتظران رد الهيئة المستقلة وهيئة سوق رأس المال على المطالب التي تقدما بها من أجل استئناف الحوار مع اتحاد شركات التأمين، واتخاذ قرارٍ فوري بالتراجع عن قرار وقف التعامل مع بطاقات التأمين بناءً على الرد .

من جانبه قال أنور جدوع الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين لـوطن: إن الحوار لم ينقطع بشكل كامل مع اتحاد المستشفيات، وأن هناك العديد من الجهات تدخلت لحل المشكلة، والتي كان آخرها مبادرة الهيئة المستقلة و هيئة سوق رأس المال.

ولفت جدوع أن اتحاد شركات التأمين فوض هيئة سوق رأس المال من أجل متابعة القضية مع اتحاد المستشفيات ونقابة الاطباء نيابة عنه .

وكان اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية، ونقابة الأطباء الفلسطينيين قررا قبل نحو 5 أيام وقف التعامل ببطاقات التأمين الخاصة بشكل كامل، الا للحالات الطارئة.