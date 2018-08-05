فلسطين تشارك في اجتماعات الدورة الـ39 لاتحاد الحقوقيين العرب

رام الله -وطن: شارك رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب محمود إسماعيل، في اجتماعات الدورة الـ39 للاتحاد، تحت شعار "القانون في مواجهة الطائفية"، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان.

وتطرق إسماعيل في كلمته إلى تسارع الأحداث في المنطقة، التي تضوج بكافة أنواع الإرهاب، واصفا الطائفية بالمفرِّخ الأساسي للإرهاب وهي ليست لونا واحدا، وإنما تتفرع لطائفية سياسية ودينية.

سياسيا، جدد إسماعيل رفض شعبنا وقيادته لكافة قرارات ترمب، مؤكدا أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف ولن تسقط بالتقادم.

واستنكر الصورة النمطية التي تدعي بأن العرب والمسلمين صانعو الإرهاب، وقال "بنظرة حول العالم نجد بأن الإرهاب منتشر في كافة الدول والقارات وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن الديانات السماوية التي يدين بها مواطنو الدول العربية تحث وبشكل كبير بكافة نصوصها الدينية على التسامح والحق والأمن والأمان وحب الخير.

ودعا إسماعيل إلى ضرورة تثبيت المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمات التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو، الإيسيسكو، الألكسو" من أجل تحقيق أهدافها التي أقيمت من أجلها والتعاون فيما بينها من أجل نشر السلام واستبدال ثقافة العنصرية والطائفية بغيرها من الأمان واحترام الغير وضمان حقوق الإنسان.