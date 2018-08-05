الدفاع المدني تعامل مع 2145 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الشهر الماضي

رام الله- وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال شهر تموز الماضي في محافظات الضفة مع 2145 حادث إطفاء وإنقاذ كان منها 1704 حادث إطفاء و441 حادث إنقاذ، نتج عن هذه الحوادث 163 إصابة في حوادث مختلفة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الشهري صدر اليوم الأحد 5/7/2018 أنه بالمقارنة مع الشهر الماضي في هذا العام إنخفضت نسبة حوادث الحرائق ما نسبته 0.50% فيما إرتفعت مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ما نسبته 31.58%،فيما إرتفعت نسبة حوادث الإنقاذ مقارنة مع الشهر الماضي في هذه السنة ما نسبته 4.75% وإرتفعت أيضا نسبة حوادث الإنقاذ مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي %17.28 .

واضاف التقرير أن نسبة الحرائق التي حدثت بسبب الإهمال كانت %38.44 من إجمالي الحرائق التي حدثت خلال شهر تموز. حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن ومحولات وأعمدة كهرباء وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث كانت نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي وإعتداء جيش الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وتسرب الغاز ومعظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير عالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين وغيرها .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 1294 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات والحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 5267 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والمؤسسات،وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 771 مصعداً كهربائياً.

وفي مجال النشاط التدريبي ورفع الوعي المجتمعي عقد 204 دورات تدريبية لمختلف مؤسسات القطاع العام والخاص وفرق المتطوعين ومجموعات من ربات البيوت وطلاب المدارس والجامعات ، و استفاد منها 15.350 متدرب في علوم الدفاع المدني من إسعاف أولي وإخلاء والتصرف الصحيح والسليم خلال الهزات الأرضية والزلازل وإستخدام أسطوانات الإطفاء.إ.أ