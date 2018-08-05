بيت لحم على موعد الاربعاء مع مؤتمر مجلس التشغيل المحلي بعنوان دور التعليم المهني والتقني في التنمية

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بيت لحم- وطن: ينظم المجلس المحلي للتشغيل والتدريب المهني في محافظة بيت لحم وبالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية وبتمويل من برنامج الاتحاد الاوروبي الخاص بدعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين المنفذ من قبل مؤسسة التعاون الالماني ال GIZ المؤتمر الاول للمجلس المحلي للتشغيل والتدريب حيث ينظم المؤتمر في مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية.

وقال منسق مجلس التشغيل المحلي في بيت لحم ايمن عودة ان المؤتمر ياتي في اطار المؤتمرات التي تنظمها مجالس التشغيل والتدريب المهني في مختلف محافظات الوطني بهدف العمل على تعزيز ثقافة التدريب والتشغيل المهني لما له من دور مهم في تعزيز وتقوية الاقتصاد الفلسطيني على اكثر من صعيد ومجال .

واضاف عودة ان المؤتمر الاول للمجلس المحلي للتشغيل والتدريب في بيت لحم ينعقد برعاية اللواء جبرين البكري محافظ محافظة بيت لحم وسيتخلله العديد من الفعاليات والانشطة التي تركز على اهمية برامج التدريب المهني في محافظة بيت لحم ودورها في تعزيز الاقتاد المحلي وفتح الافاق امام الشباب الذين يتوجهون في تعليمهم نحو التدريب المهني هذا الى جانب تعريف المشاركين بالمؤتمر لاهمية التدريب المهني.

واشار عودة ان فعاليات المؤتمر ستعقد في مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية وسيتخللها العديد من الكلمات لعدد من المسؤولين وعلى راسهم محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري وممثلين عن وزارة العمل والجهات الداعمة والممولة لبرامج التدريب بالاضافة الى تقديم تجارب نجاح للتدريب المهني مشيرا الى ان هناك العديدمن التجارب النموذجية في مجال التدريب المهني التي استفادت من المشاريع من خلال المجلس المحلي للتشغيل.

واكد عودة ان المؤتمر سيشكل فرصة اولى ونوعية من اجل تعميم فكرة التدريب المهني في بيت لحم خصوصا ان هناك مجالات للتدريب المهني بالمحافظة لما تتمتع به من مواقع تاريخية ودينية وسياحية مما جعلها متميزة وتحتاج لخدمات تدريب مهني اكثر من غيرها من المحافظات في هذا المجال.

واشار عودة الى ان المجلس المحلي للتشغيل اعد بالتعاون مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN فلما وثائقيا يتناول واقع التدريب المهني ببيت لحم و البرامج التي تم انجازها في هذا الاطار في عدد من المؤسسات التعليمية المهنية مثل السالزيان ومركز بيت جالا للتدريب المهني التابع لوزارة العمل و كلية طاليطا قومي للسياحة وجامعة فلسطين الاهلية ومجلس تنمية المجتمع التابع لها هذا الى جانب ان الفلم يركز ايضا على عمل المجلس المحلي وجهوده المستقبلية للنهوض في هذا المجال.

بدورها قالت سحر ذويب مديرة دائرة التنمية المستدامة في محافظة بيت لحم ان كافة المؤسسات الشريكة بمجلس التغشيل المحلي انهت الاستعدادات لاطلاق فعاليات المؤتمر الاول للمجلس المحلي للتشغيل والتدريب المهني الذي سينعقد بعنوان دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية والتشغيل.

واشارت الذويب الى ان المشاركات بالمؤتمر ستركز على الدور الريادي لمجموعة من مؤسسات التدريب المهني والتقني في بيت لحم والتي استفادت من البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها باشراف من الوكالة الالمانية للتنمية GIZ وبتمويل من الاتحاد الاوروبي من خلال المجلس وكيف ساهمت هذه المشاريع بتحقيق انجازات للمجتمع الفلسطيني على اكثر من صعيد سواء من خلال التدريب او التشغيل حيث ساهمت هذه البرامج بخلق فرص عمل وفتح افاق امام المؤسسات و الطلبة الذين استفادوا من هذه التجارب.

واشارت الذويب ان فعاليات المؤتمر ستفتتح الساعة التاسعة والنصف صباحا في مؤسسة الرئيس بوتين بمشاركة محلية ودولية من الجهات الداعمة موضحة ان الاعداد للمؤتمر استمر لاسابيع من اجل انجاحه حيث تم توجيه دعوات للعديد من الجهات العاملة في مجال التعليم والتدريب المهني الى جانب المؤسسات الاكاديمية لتشجيعها على اعتماد برامج في هذا المجال هذا الى جانب دعوة وسائل الاعلام الفلسطينية لتغطية الحدث مما يساهم بوصول فكرة التدريب المهني الى اوسع شريحة بالمجتمع خصوصا الشباب منهم لمساعدتهم في اختيار التعليم التقني والمهني الذي سيساعدهم مستقبلا في ايجاد فرص العمل وبالتالي تقوية الاقتصاد المحلي.

(PNN)