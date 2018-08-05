بعد 78 مباراة .. غوميز يعتزل اللعب الدولي

وطن- وكالات: أعلن لاعب كرة القدم الألماني ماريو غوميز، اليوم الأحد، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب "الماكينات".

وفي بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال غوميز (33 عاما)، " الآن حان وقت إفساح المجال للعديد من الشباب، وإعطائهم فرصة معانقة حلمهم وإثبات أنفسهم واكتساب الخبرات وتحقيق الأفضل لألمانيا".

وأضاف: "سأظل على اتصال دائم بالمنتخب الألماني، وسأكون مشجعا كبيرا لمنتخب بلادي".

وشارك غوميز مع منتخب بلاده في النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وودع خلالها الألمان فعاليات المونديال من الدور الأول.

ولعب غوميز مع ألمانيا في يورو 2008 و2012 و2016، وكأس العالم 2010 و2018.

وخاض غوميز مع منتخب بلاده 78 مباراة سجل خلالها 31 هدفا دوليا، منها 5 أهداف في البطولات المجمعة.