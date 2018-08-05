انطلاق "سفينة الحرية 3" من غزة نحو العالم

غزة- وطن: انطلقت مساء اليوم الأحد، سفينة الحرية 3 لكسر الحصار عن قطاع غزة من ميناء غزة نحو العالم الخارجي.

وقالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار في مؤتمر لها قبيل انطلاق الرحلة البحرية: " آن الأوان لإنهاء الحصار عن قطاع غزة".

وأضافت أن "الحراك اليوم تضامنًا مع قبطاني سفينتي الحرية الأولى والثانية".

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن قبطاني سفينتي الحرية الأولي والثانية الذين اعتقلتهما قوات الاحتلال في عرض البحر، أثناء محاولتهما كسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ سنين.

وذكر المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية أن "الرحلة تنطلق من غزة نحو العالم؛ لتقول نحن لا نملك إلّا هذا الجهد، ولا نملك إلّا أن نواصل نضالنا الشعبي السلمي؛ حتى كسر الحصار وإنهاء المعاناة ورفع هذا الظلم، لأن غزة تستحق الحياة".

واعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي رحلتين بحريتين انطلقت من قطاع غزة في محاولة منها لكسر الحصار عن القطاع، واعتقلت طواقمها وأفرجت عنهم فيما لا تزال تعتقل قبطانا الرحلتين السابقتين.