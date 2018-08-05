بلدية بيت فوريك ترد على وزارة الصحة حول احتوائها لظاهرة التوعك المعوي في البلدة

نابلس- وطن: أصدرت بلدية بيت فوريك بياناَ توضيحياً رداً على ما جاء في بيان صدر عن وزارة الصحة، بشأن احتواء الوزارة لحالات التوعك المعوي في البلدة.

وقالت البلدية في بيان لها، وصل وطن مساء اليوم الأحد، إنها اطلعت بلدية على ما جاء في بيان وزارة الصحه مساء اليوم الأحد، و"الذي جاء في محاولة من الوزارة للتنصل من التزاماتها وتقاعسها عن معرفة السبب وراء الحالات المرضية التي حدثت في فترة زمنية متقاربة في البلدة".

وأوردت البلدية، في بيانها أهم تحفظاتها على بيان وزارة الصحة، وهي:

1 – لم تحتوي الوزارة الحالات المرضية حتى الآن، ولا يزال المرضى يتوافدون على العيادة الصحية حتى اللحظة.

2- عملية الكلورة على بئر المياه لبلدتي بيت فوريك وبيت دجن تتم تحت إشراف وزارة الصحة ويتم أخذ عينات بشكل دوري من قبل الصحة ، حيث كان اخر كشف من قبل الصحه على عملية الكلوره بتاريخ 24/6/2018، علما بأن المصادر الأخرى المذكورة تتبع سلطة المياه وبلدية نابلس، وتتم كلورتها من خلالها وهي (عين دفنا وبئر روجيب).

3- لم تسجل أية حالة مشابهة في قرية (بيت دجن) علما بأن مصدر المياه واحد وعملية الكلورة مشتركة بين البلدين.

4- يشكل بئر (بيت فوريك – بيت دجن) كمصدر للمياه ما نسبته 30% من المصادر التي تزود المواطنين بالمياه، في حين أن 70% من مصادر المياه التي تصل للبلدة هي من مصادر خارجية غير تابعة للبلدية وإنما تحت مسؤولية سلطة المياه.

5- منذ اللحظة الأولى وبعد أخذ العينات تم التأكيد من قبل الصحة أنه لا يوجد أي تلوث في المصادر الرئيسية، وأن الشكوك تنحصر حول بعض المصادر الخارجية للمياه وسمحت الوزارة للبلدية بضخ المياه عبر الشبكة منذ يوم الجمعه الماضي .

6- تطالب البلدية وزارة الصحة بأن تكون تصريحاتها مبنية على نتائج الفحوص والتحليلات الطبية والمخبرية الموثوقة وليس على الاستقصاء والاستنتاج، ونستنكر تأخير تسليمنا نتائج العينات المخبرية حتى اللحظة ، ونطالب بتسليم نتائج الفحوص للبلديه .

7- تستهجن بلدية بيت فوريك إغفال البيان لدورها الرئيسي في متابعة الأزمة والتعاون مع جميع الجهات وفي مقدمتها وزارة الصحة، وتسخير كافة إمكانيات البلدية وطواقمها في حل الأزمه وخصوصا في تعقيم خزانات المواطنين واستدعاء أصحاب الصهاريج الخاصة وأخذ التعهدات عليهم (وليس من خلال الشرطة كما ذكر البيان)، ومتابعة المصادر التي يحضرون المياه منها.

8- تدعو بلدية بيت فوريك وزارة الصحة للالتزام بالنهج العملي في متابعة الأزمة وتأسف لافتقار بيان الوزاره للمهنية والمصداقية في التعامل مع الأزمة الصحية في البلدة، ونتمنى أن يتم تصحيح النهج في المستقبل بدلا من تحميل المسؤولية للآخرين، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار ما حدث في مواقع اخرى.

9 – تطالب بلدية بيت فوريك بتشكيل لجنة تحقيق طبية من ذوي الاختصاص والخبرة في علم الأوبئة لتحديد السبب الحقيقي وراء حالات التوعك المعوي التي حدثت في البلدة وكيفية علاجها ونشر النتائج على الملأ.

وزارة الصحة تعلن السيطرة على تلوث المياه في بيت فوريك

وكانت وزارة الصحة أعلنت سيطرتها بشكل كامل على تلوث المياه الذي جرى في بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وأدى لإصابة العشرات بحالات التوعك والإسهال في البلدة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه "بعد ظهور العديد من حالات التوعك المعوي والإسهال في بلدة بيت فوريك، فقد قامت الوزارة بجمع عينات مياه من أماكن الضخ الرئيسية للبلدة، حيث كانت العينات المأخوذة غير مكلورة، وهذه مهمة البلدية، بالإضافة الى جميع العينات التي تم تجميعها من اماكن مختلفة أظهرت عدم وجود كلور، حيث ان المصدر نفسه لم يكن مكلوراً، بالاضافة الى الماء الذي كان يباع في البلدة كان من مناطق موبوءة وغير مكلورة ايضاً".

وقالت الوزارة إنها "قامت وعلى إثر ذلك بفتح عيادة الصحة الحكومية طوال الليل وأخذ قرار بفتح العيادة في ايام العطل الرسمية ما دام هناك حاجة لذلك، إضافة إلى تزويد العيادة بالكوادر الطبية من مستشفى رفيديا الحكومي بأخصائي اطفال واخصائي طوارئ بالاضافة الى كوادر مديرية الصحة".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت معاينة ما يزيد عن 600 حالة في البلدة من مختلف الاعمار وتم التعامل مع جميع الحالات في داخل العيادة وفي اي وقت حيث تم تقديم العلاج والتشخيص وكل ما يحتاجه المريض مجانا.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم الاعلان على صفحة البلدية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال سماعات المساجد عن عدم استخدام المياه وشربها الا بعد غليها حيث ان الاستقصاء الوبائي افاد بأن العامل المشترك للعدوى هو الماء.

وقالت "قامت الكوادر الصحية بأخذ العديد من عينات المياه وتم فحصها في مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله حيث اثبتت النتائج ان العديد من العينات كانت ملوثة وهذا ما كان متوقعا، إضافة إلى قيام الوزارة بارسال طواقمها من جميع محافظات الشمال – جنين ، طولكرم ، نابلس ، سلفيت ، قلقيلية ، طوباس، حيث قام ما يزيد عن 60 موظفت من صحة البيئة بعملية مسح ميداني للبيوت من اجل تعقيم جميع الخزانات وجميع الابار بمادة الكلور التي وزعتها وزارة الصحة للجميع مجانا".

وأضافت الوزارة إنه "تم تحويل بضعة حالات الى المستشفى الحكومي حيث تم التعامل مع هذه الحالات وجميعها تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى، حيث جرى علاج جميع هذه الحالات مجاناً، فيما جرى أخذ عينات براز لبعض المرضى حيث تبين بالفحص الزراعي للعينات ان السبب الرئيسي للتلوث هو بكتيريا تسمى "شيجيلا " (Shigella )".

وجرى اخذ عينات يومية من مصادر مختلفة في البلدة من بيوت وجد بها اصابات، ومن مصادر المياه ومن الابار والخزانات المختلفه للتاكد من نجاعة الكلور والتزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق والتعاون الدائمين مع محافظة نابلس لاحتواء هذه الأزمة، حيث قامت نائبة المحافظ د. عنان الاتيري بالتعاون مع الشرطة باحضار جميع بائعي تنكات المياه وتوقيعهم على تعهد بعدم احضار الماء من اماكن موبوءة.

وأكدت وزارة الصحة إنه "خلال ثلاثة أيام تمت السيطرة على الوضع حيث ان الحالات كانت في فترة حضانة، وبعد ذلك كان هناك هبوط كبير لعدد الحالات التي تحضر إلى العيادة، وهي التي تكون عادة نتيجة لعدوى ثانوية من شخص الى اخر، والان نستطيع القول انه تم السيطرة على على التلوث نهائيا".

وأضافت أنه تم في مساء يوم أمس السبت 04/08/2018 إعلام اهالي البلدة من خلال سماعات المساجد للإبلاغ اي منزل لم يتم تعقيم اباره او خزاناته بمادة الكلور الحضور الى عيادة وزارة الصحة للحصول عليه بالاضافة الى من قام بشراء ماء بعد كلورة خزاناته واباره.

"وطن" تبحث في سبب إصابة 400 مواطن بالتهاب معوي في بيت فوريك

وكانت وطن أعدت تقريرا حول الحادثة، للإطلاع اضغط هنا