ناسا تصمم منازل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على المريخ

وطن- وكالات: قد تظن للوهلة الأولى أن هذه الصورة تعود لخلية نحلٍ وجدها العلماء في الفضاء، ولكن إذا نظرت عن قرب، ستكتشف أنها صورة لمنزل، على سطح المريخ، بني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

أُطلق على المشروع اسم "مارشا"، إذ اعتمدت وكالة "ناسا" على هذه المساكن العمودية التي أنشأها مصنع Al Space للأبحاث والهندسة المعمارية.

وتتضمن كل خلية مساحة كافية لأربعة رواد فضاء، كما طُبعت كل منها بتقنية ثلاثية الأبعاد، من خلال استخدام مركبة بناء ثابتة، ومواد جُمعت من سطح الكوكب الأحمر، بما في ذلك، البازلت والبلاستيك الحيوي المتجدد.

ويُخفف التصميم الرأسي قيود الغلاف الجوي للمريخ، عن طريق تقليل حركة مركبة البناء، مما يسمح لها بالطباعة أثناء وجودها في حالة ثابتة.

بينما يكون تصميم البُنى التحتية على الأرض مخصصاً للجاذبية والرياح، يتعامل التصميم على المريخ مع الضغط الجوي الداخلي والإجهادات الهيكلية.

تشمل المساكن طبقتين، إحداهما غلاف خارجي رُبط بسطح الأرض، للوقاية من الرياح القوية. كما خُصصت الطبقة الداخلية للمعيشة. ويتضمن المسكن ذي الأربع طوابق مطبخا وغرف نوم، بالإضافة إلى مختبرين، أحدهما رطب، والآخر جاف.

والجدير بالذكر أن المصنع سيعمل على إنشاء نموذج أصلي لمسكن مارشا كمرحلة تالية من المشروع.