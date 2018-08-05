الجلزون يتفوق على دورا القرع وكفر نعمة في ثلاثيات كروية

رام الله- وطن: أقامت أكاديمية الشهيد ياسر عرفات التابعة لمركز الشباب الاجتماعي في مخيم الجلزون، وأكاديمية دروا القرع وأكاديمية كفر نعمة، ثلاثة مباريات كرة قدم تفوق بها فريق أكاديمية عرفات "الجلزون" بعد فوزه على فريق أكاديمية دورا القرع بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادلها مع فريق أكاديمية كفر نعمة بهدفين لكلاهما، وذلك على ملعب قرية دورا القرع شمال رام الله.

وأوضح نائل شريف مدير أكاديمية الشهيد ياسر عرفات في مخيم الجلزون، أن هذه الأنشطة التدريبية من أجل تطوير قدرات الفرق قبيل السفر للملكة الأردنية الهاشمية، في جولة لفريق الأكاديمية ستقوم بها بعدد من المباريات والتدريبات مع فرق موازية في العاصمة عمان.

هذا وقد فاز فريق أكاديمية كفر نعمة بهدفين مقابل لا شيء خلال مباريته مع فريق دورا القرع ليكون بذلك حقق المرتبة الثانية بعد فريق الجلزون.