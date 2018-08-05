السفير خيري: قمة فلسطينية أردنية قريباً لمناقشة آخر التطورات

عمان- وطن: قال سفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري، إنه من المتوقع عقد قمة فلسطينية- أردنية قريبا في عمان يبحث خلالها الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربية وما يتصل بالقضية الفلسطينية، والاتصالات السياسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وأشاد عطا الله، بكلمة الملك عبدالله الثاني الذي ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتأكيده خلالها على الثوابت الأردنية تجاه فلسطين والقضية والشعب الفلسطيني .

وشدد على "تقدير القيادة والشعب الفلسطيني لمواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة والمساندة والمؤيدة دائما للحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، مشيدا بجهود الملك المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحقيق السلام الدائم والشامل القائم على إعادة الحقوق لأصحابها وعلى مبدأ حل الدولتين، السلام الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية الملك".

وقال خيري: "إن الملك وهو يؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ تاريخيا من القضية الفلسطينية والذي لا يتغير ولا يقبل التغيير، فإنه وضع حدا للمشككين بهذا الموقف الأخوي الصادق الأمين والمتين والموثوق فلسطينيا ولجم المتشدقين والمزاودتين على هذا الموقف، وأوصل رسالة واضحة وقوية لأشخاص وشعوب ودول أن ثوابت السياسة الأردنية كما هي تاريخيا ولن تستطع أي قوة خارجية التأثير عليها أو تغييرها مهما بلغ حجم الاغراءات أو الضغوطات".

وأشار الى أن فلسطين والأردن تقفان على الأرضية نفسها وتتمسكان بالثوابت نفسها، مؤكدا أن المواقف والثوابت الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني تشكل سندا وظهيرا قويا لفلسطين ودرعا حصينا لقضيتها والأمة العربية جمعاء.

وأكد السفير خيري، أن التنسيق والتشاور المستمران بين القيادتين الشقيقتين في فلسطين والمملكة تشكلان الإطار الحقيقي للعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة جدا بين البلدين الشقيقين.