نزيه أبو هدبا يزور فلسطين لأول مرة: انقبض قلبي وذرفت الدموع

وطن: "لاول مرة في حياتي ازور مدينة حيفا واصل الى مدينة الناصرة، احسست بانقباض شديد في قلبي وذرفت الدموع" بهذه الكلمات استهل نزيه ابو هدبا مركز برنامج وعضو هيئة ادارية في مركز الجالية الفلسطينية حديثه، حيث نظم مركز الثقافة والتراث رحلة للجالية الفلسطينية القانطين في ولاية نيو جيرسي في امريكا.

الهدف من الرحلة هو زيارة فلسطين كي يتم التعرف على المؤسسات كجزء من مشروع "تعمير فلسطين" لاجل التثقيف وربط الجيل مع الوطن الام "فلسطين".

خلال البرنامج تم زيارة مخيمات كمخيم الحلزون وعسكر في نابلس، ومدن، جامعات كما تمت زيارة مناطق تاريخية ودينية كالكنائس والجوامع.

عن الجولة

وقال نزيه ابو هدبا عن اهمية هذا البرنامج: اهمية زيارة المناطق هو ربط الشبيبة الفلسطينية القانطين في امريكا بالتراث الفلسطيني، فمثلًا احدى الاماكن التي زرناها كان مصنع الكوفية الفلسطينية وهو المصنع الوحيد المتبقي، وعند عودتنا الى قرية الطاس في مدينة بيت لحم كان هنالك دبكة وعرض لفرقة الشباب هناك واشياء تتعلق بالتراث الفلسطيني كالاكل على النار، الصاج وملابس فلسطينية قديمة. من المهم ان نطلع الشاب الفلسطيني الامريكي على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال داخل هذه المناطق.

وأضاف ابو هدبا حديثه قائلًا: الشعب الفلسطيني هو شعب محترم، مثقف، حضاري ويستحق ان يُعطي فرصة في الحياة، كل شخص قمنا بالتوجه له ساعدنا لابعد الحدود، فتحوا لنا كل الابواب فشعبنا هو شعب مضيف بكل ما تعنيه الكلمة. خلال زيارتنا لمدينة الناصرة التقينا بعضو الكنيست حنين زعبي التى تحدثت لنا بدورها عن التمييز العنصري الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في الداخل وعن فرض القوانين. اعضاء الكنيست كحنين الزعبي، الدكتور احمد طيبي، المحامي ايمن عودة والقيادية عايدة توما لهم معزة خاصة لدينا فقد قاموا سابقًا بزيارة لنا.

وأختتم واصفًا شعوره: لقد بكيت حين زرت مدينة حيفا والناصرة لان بلادنا جميلة والشيء المؤثر هو عندما راينا الوضع الماساوي الذي يعيشوه الناس في مخيم عسكر من فقر وتعاسة وحين سالتهم من اين انتم في الاصل كانت اجابتهم من حيفا.

"بكرا"