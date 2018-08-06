البيت الأبيض يعلن اليوم إعادة فرض عقوبات على إيران

وطن: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن البيت الأبيض سيصدر بيانا اليوم الاثنين يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع.

واوضح مسؤول بالخزانة الأمريكية إنه سيعاد فرض هذه العقوبات في الساعة 10.21 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وقال بومبيو للصحفيين على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا ” إنها جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني”.

ورغم اعتراض الحلفاء الأوروبيين سحب ترامب الولايات المتحدة في أيار من اتفاق 2018 المبرم بين الدول الكبرى وطهران الذي تم بموجبه رفع العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وندد ترامب بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال حكم سلفه باراك أوباما بوصفه متحيزا لصالح إيران.

وخلال هذا الأسبوع ستعيد واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.

وطلبت الولايات المتحدة من الدول الأخرى ضرورة التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءا من أوائل تشرين الثاني وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.