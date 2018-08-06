في حملة هي الاعنف منذ أشهر .. الاحتلال يقتحم الجلزون ويحطم محتويات منازل المواطنين ومؤسسة بكير للقيادات الشابة

ام الله - وطن: حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، محتويات عدد من منازل المواطنين في مخيم الجلزون شمال رام الله، بجانب إحدى المؤسسات.

وأفادت مصادر محلية، بأن حملة الاحتلال على المخيم فجر اليوم كانت الأكبر والأعنف منذ عدة أشهر، حيث تم خلالها اقتحام العديد من المنازل، وسط انتشار قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت ممتلكات منازل كل من: عدنان الحطاب، وزهير صمادعة، وفهمي أبو صبيح، وعبد الناصر نخلة، ومحمود الشيخ، ومحمد عليان.

كما اقتحمت مؤسسة خالد بكير للقيادات الشابة، ودمرت محتوياتها، واحتجزت العضو في المؤسسة محمد دوحان لبعض الوقت.