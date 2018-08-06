اول مصنع في فلسطين لتخليل وتغليف ورق العنب في اكياس "الفاكيوم"

الخليل - وطن: لن تضطر ربات البيوت بعد اليوم لشراء اوراق العنب في موسمها لكبسها او تعبئتها في عبوات بلاستيكية كما اعتدن في الماضي جداتنا وامهاتنا، بعد ان أصبح ورق العنب (الدوالي) يباع في الاسواق ويمكن شراؤه بكل يسر في اي يوم في العام معبأ بشكل جيد من المصنع الاول في فلسطين لتخليل وتغليف ورق العنب في حلحول.

"ورق العنب في فلسطين يختلف وذو جودة افضل عن ورق العنب في الخارج، ولذلك قمنا بتجربة ورق العنب التركي المخلل والمغلف لكن وجدناه لايؤكل فهو يشبه ورق التين في حجمه وملمسه"، بحسب منسق مشروع (سيدا) في الاغاثة الزراعية حسنين حسنين.

ويضيف حسنين، "يوجد تخليل لورق العنب في الاسواق حيث يوضع في علب معدنية كالمخللات عامة، لكن الطريقة التي يقوم عليها المصنع الجديد تختلف حيث انه بعد التخليل يحفظ ويباع في اكياس نايلون ( اكياس فاكيوم) مفرغة من الماء والهواء ويحفظ بدون تبريد او تجميد ويصلح لمدة عامين ويحفظ بدون اي تلف او فساد ويصلح للاستخدام في اي وقت، ونسعى من هذه العملية لتوفير ورق العنب في الاوقات التي ينتهي الموسم فيها، ويكون جاهزًا للف والطهي مباشرة منذ اخراجه من الكيس فلايحتاج للغلي".

صاحبة المشروع اروى العطاونة والتي تعمل مديرة للجميعة التعاونية للتوفير والتسليف، ورئيسة مجلس ادارة شركة (دوالينا) في الخليل، تحدثت لـ"وطن"، حول المصنع الاول والفريد من نوعه في فلسطين، فقالت: "الفكرة من المشروع هي ان نحفظ ورق العنب بطرق ومواصفات معينة ونبتعد عن الطرق التقليدية بحفظه في العبوات البلاستيكية (القناني)، فنكبس ونخلل الورق بالماء والملح لفترة معينة وبعدها يتم تعبئته بالوزن المطلوب في اكياس الفاكيوم، التخليل يعطيه فرصه للحفظ افضل، والورق يكون مبسوطًا ومرتبًا، حيث يقمن سيدات بترتيب الاوراق وتنظيفها قبل الكبس، ثم يتم كبسها حوالي 20 يوما كحد ادنى، قبل تغليفها في اكياس الفاكيوم".

وتضيف، بدأنا العمل في شركة "دوالينا"، ومقرها في بلدة دورا، لأن الشركة ايضا تعمل على تصنيع منتجات العنب كاملة، فارتأينا ان نعمل على تخليل وتغليف الورق هناك ايضا كونه شيء مكمل.

وتشير العطاونة، الى ان الطرق التقليدية للكبس تحمل مخاطر وهناك مخاوف منها، لأنها تقوم على أساليب بدائية وتقليدية وهي لاتضمن الحفاظ على اوراق العنب كاملة سليمة وجيدة للاستخدام، ولأن اوراق العنب ليست جميعها صالحة للكبس والتخليل فعَمَلُنا في المصنع يضمن جودة افضل للمشتري او الزبون ويجعله يتجه لمصدر معلوم ان واجه اي مشكلة في المنتج المُصنّع لدينا.

وتؤكد أن المشروع حديث وحصلنا عليه من الاغاثة الزراعية، وقد تسلّمنا باقي المعدات منذ اربع ايام فقط، ولسوء الحظ الموسم انتهى لكن تمكنا من اجراء التجربة على عينات قليلة ولتدريب السيدات على طريقة الكبس والتعبئة تحضيرا للموسم القادم.

عدد العاملات يعتمد على كمية الورق التي نشتريها في الموسم، ولكن السقف يتراوح من 5-10 عاملات، وفق العطاونة.