الصحة الاسرائيلية: 30% من البيض مصاب بـ"السالمونيلا"

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الاثنين، أن 30% من بيض الدجاج مصاب ببكتيريا السالمونيلا.

وحسب تقرير فريق استشاري أمراض الدجاج التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية، فان الاختبار على بيض وحظائر الدجاج اجري في الفترة ما بين شهري حزيران 2017 ونيسان 2018.

وتشكل ما نسبته 4.4% من السالمونيلا خطرا على حياة السكان، مثل: الأطفال الصغار، وكبار السن، والمرضى.

وعزا التقرير سبب انتشار البكتيريا إلى عدم النظافة، حيث لا تقوم الجهات المسؤولة عن تربية الدواجن بإجراء التغييرات اللازمة؛ لتحسين مستوى النظافة في حظائر الدجاج.