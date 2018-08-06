بعد إصابة البيض "الإسرائيلي" بالسالمونيلا.. هل البيض الفلسطيني سليم؟!

رام الله- وطن: أكد مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بالضفة إياد العدرا، أن البيض الفلسطيني خالٍ تماما من مرض "السالمونيلا"، وذلك بعد اعلان وزارة الصحة الاسرائيلية اصابة 30 %من بيض مزارعها بالبكتيريا.

وقال العدرا في اتصال هاتفي لـ"وطن"، ان هذه مشكلة في بيض المزارع الاسرائيلية ولا علاقة لنا بها، مؤكدا خلو بيض المائدة الفلسطيني من بكتيريا "السالمونيلا".

واضاف، "مزارعنا تحت السيطرة، والاهم ان البيض الاسرائيلي لا يصل الى اسواقنا بتاتًا بحكم ان لدينا اكتفاءً ذاتيًا، فمزراعنا المحلية تغطي احتياجنا، اضف الى ذلك فان مزارع انتاج بيض المائدة الفلسطينية تخضع لاشراف بيطري مستمر وبشكل دوري، حيث يتم جمع عينات كل شهرين او 3 حسب المعايير الدولية ويتم فحص هذه العينات، والنتائج حتى الان اثبتت ان البيض المنتج محليًا خالٍ من بكتيريا "السالمونيلا".

وأكد العدرا، ان الخدمات الطبية الفلسطنية ستبدأ باجراء مسح فوري للمزارع وما هو موجود ومعروض في الاسواق من البيض لطمأنة المستهلك الفلسطيني، وسنعلن النتائج حال االتوصل اليها