مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلق موقعها الالكتروني كمنصة رسمية لعملية التسجيل

وطن: أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم عن الإطلاق الرسمي لموقعها الالكتروني www.ssc.ps كواجهة رسمية لعملية تسجيل المنشآت والأفراد في منظومة الضمان الاجتماعي، وكمنصة رئيسية للتواصل مع المواطنين وتزويدهم بكل ما يلزم من معلومات حول الضمان الاجتماعي ومزاياه ومنافعه.

ويشمل الموقع الإلكتروني - الذي تم تصميمه وفقا لأحدث النماذج المعمول بها عالميا، وبأعلى معايير الجودة والأمان - واجهة تضمن وصول المستخدم إلى المعلومات بأسرع وقت ممكن من خلال توفير كم كبير من المعلومات على الصفحة الرئيسية، وخلق مساحة للتفاعل مع المؤسسة من خلال الخيارات المتاحة، فضلا عن تزويد الموقع بمواد إعلامية متنوعة تشمل الفيديوهات والصور والملفات المسموعة إضافة إلى بيانات ومعلومات شاملة.

واجهة رسمية لعملية التسجيل التي ستبدأ في 14/8/2018

ويأتي إعلان مؤسسة الضمان عن إطلاق موقعها في الوقت الذي تستعد فيه المؤسسة للبدء الرسمي بعملية تسجيل المنشآت والأفراد المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016، والذين سيتمكنون من الاستفادة من المنافع التي يقدمها الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، مروراً بتأمين إصابات العمل وانتهاءً بتأمين الأمومة.

واعتبارا من 14/8/2018، ستتمكن كافة المنشآت التي يشملها القانون من تسجيل عامليها ممن تنطبق عليهم شروط الانضمام الالزامي في منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال نظام التسجيل المحوسب عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة وباتباع عدد محدود من الخطوات التي يتم فيها ادخال كافة البيانات اللازمة لعملية التسجيل، والتي يسبقها تعيين مفوض الاتصال من قبل المنشأة والذي ستزوده المؤسسة بحساب خاص للدخول الدائم إلى الموقع وتحديث اية بيانات تتعلق بأوضاع العاملين او أجورهم.

تواصل فعّال عبر كافة المنصات المتاحة

بالتوازي مع إطلاق الموقع الالكتروني، أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن تأسيس صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وذلك بهدف ضمان أعلى مستوى من التواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الوسائل المتاحة، وزيادة وعيهم بتأمينات الضمان الاجتماعي ومزاياه من خلال رسائل مصممة بشكل جذاب ومباشر تسهم في توضيح المنافع المقدمة وشروط استحقاقها.

ولضمان التواصل مع كافة المستفيدين من خدمات وتأمينات الضمان الاجتماعي، أنشأت مؤسسة الضمان الاجتماعي مركزا خاصاً لخدمة الجمهور يتم فيه استقبال مكالمات المواطنين بسرعة وكفاءة من خلال الاتصال على الرقم المباشر 1700 411 411 والذي يتم من خلاله الرد على اية استفسارات تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي او عملية التسجيل او غيرها من خلال طاقم متخصص ومدرب لاستقبال أكبر قدر من الاستفسارات والإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل حاليا على ترتيب سلسلة من اللقاءات المباشرة مع العاملين وأصحاب العمل والمواطنين في عدد من المحافظات ستتمحور حول التوعية بمنافع الضمان الاجتماعي وتأميناته، فضلا عن التطرق إلى الفئات المشمولة ونسب الاقتطاعات وشروط الاستحقاق، إضافة إلى شرح اليات التسجيل من خلال الموقع الالكتروني وغيرها من المسائل التي سيتم تبسيطها بهدف إيصال أكبر كم ممكن من المعلومات للمعنيين قبل انطلاق عملية التسجيل.