الاحتلال يهدم منزلا في بيت البَرَكة شمال الخليل

الخليل- وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في بيت البركة، الواقع بين مجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، ومخيم العروب شمال الخليل.

وأفاد ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيان لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين أخرجوا حارس بيت البركة من منزله الكائن ضمن العقار، وهو من عائلة سمور، ويعمل لدى الكنيسة المشيخية، المالك السابق لبيت البركة.

وأشار إلى أن الهدم طال المنزل المذكور، ومساحته 120 مترا، ويقطنه 4 أفراد من عائلة سمور، رغم أن الحارس حصل على قرار من محكمة الاحتلال العليا بالبقاء في منزله وعدم السماح للمستوطنين المساس به، أو ترحيله.