تمديد التحقيق مع أسير مضرب عن الطعام لليوم 19

رام الله- وطن: مددت المحكمة العسكرية في مركز تحقيق عسقلان اليوم الاثنين، التحقيق مع الاسير المضرب عن الطعام لليوم ال19 محمد صطوف الريماوي (27 عاما)، ل8 أيام اخرى تنتهي في 13 آب الجاري، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير خضر دعيبس.

هذا وأكد المحامي دعيبس أن الاسير محمد الريماوي لا يزال مضرباً عن الطعام لليوم ال19 على التوالي ولا يتناول إلا الماء والملح، احتجاجاً على استمرار اعتقاله وظروف التحقيق معه في مركز تحقيق "عسقلان. وقال المحامي أنه طالب خلال جلسة المحكمة العسكرية بنقل الريماوي الى المستشفى فوراً، خوفاً من تدهور وضعه الصحي.

وأضاف المحامي أن سلطات الاحتلال تُمارس ضغوطاً كبيرة على الاسير الريماوي لثنيه عن خطوته، وتحاول أن تبدي عدم اكتراثها بإضرابه. هذا وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسبوع الماضي والده نمر محمد الريماوي (54 عاماً)، ونقلته الى مركز تحقيق عسقلان لزيادة الضغط على ابنه المضرب عن الطعام.

يشار الى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت محمد الريماوي وهو من محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 19 تموز 2018، بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال "الشاباك"، علماً أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبل أن يتحرر قبل حوالي ستة شهور.

تحمل مؤسسة الضمير دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسير المضرب عن الطعام محمد الريماوي، وتؤكدان وقوفهما خلف مطالبه المشروعة. وتطالبان الدول الأطراف لاتفاقيات جنيف الاربع بإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها كالتعذيب والاعتقال التعسفي.