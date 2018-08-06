إدارة الوقاية والسلامة العامة تخطر 9 منشآت وتغلق 3 مصاعد في الضفة

رام الله- وطن: أخطرت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني 9 منشآت في محافظات الوطن شملت محلات تجارية وتغلق ثلاث مصاعد، لعدم تطبيقها إجراءات الوقاية والسلامة فيها، خلال الجولات التفقدية التي تقوم بها إدارة الوقاية والسلامة العامة في محافظات الضفة.

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة (36) تصريحاً لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها واستكمال كافة الشروط خلال تنفيذ (198) جولة ميدانية.

وكشفت وفحصت (31) مصعداً كهربائياً وثلاثة مصاعد في بيت لحم ونابلس وقلقيلية .

