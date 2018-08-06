جماهير غزة تشيّع جثمان الشهيد أحمد العايدي

غزة- وطن: شيّعت جماهير مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد أحمد العايدي الذي استشهد يوم أمس مُتأثرًا بجراحٍ أصيب بها في الجمعة الأولى من مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشارك المئات من أهالي المخيم في تشييع جثمان الشهيد الفتى العايدي، ليودعه ذويه ومن ثم إلى مثواه الأخير في مقبرة النصيرات.

وكانت وزارة الصحة على لسان الناطق باسمها د.أشرف القدرة أعلن أمس الأحد، عن ارتقاء الشهيد الفتى أحمد جهاد العايدي (17 عامًا) مُتأثرًا بجراحه في مسيرات العودة.