إصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالأغوار الشمالية

وطن: أصيب، اليوم الاثنين، شاب بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي عليه أثناء قمعهم لمسيرة سليمة انطلقت من قرية بردلة بالأغوار الشمالية، باتجاه الشارع الرئيسي القريب من القرية.

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب أصيب بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال عليه بشكل مباشر، نُقل على إثرها إلى مركز صحي قرية عين البيضاء لتلقي العلاج.

وكانت قد انطلقت مسيرة شارك فيها مواطنون من القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفعاليات طوباس، رفضا لسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية، ورفضا لتجريف الاحتلال لخطوط مياه، للبحث عما يسمى بالفتحات "غير القانونية".

ورفع المشاركون لوحات تطالب بحقوقهم المائية التي يسرقها الاحتلال، ورددوا هتافات أيضا تدل على حقهم في الحصول على كميات كافية من المياه.