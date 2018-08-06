166 لاجئا فلسطينيا استشهدوا في سوريا خلال النصف الأول من 2018

دمشق- وطن: كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" في تقريرها الإحصائي الـ 16 للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار- مارس /2011 ولغاية حزيران – يونيو 2018، انها وثقت بيانات (166) شهيدا من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خلال النصف الأول من عام 2018.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، الاثنين، أنها وثقت بين الضحايا سقوط (15) لاجئة مقابل (151) ضحية اللاجئين الذكور، وشكّل الأطفال من المجموع العام للضحايا (12) طفلاً.

وأشارت مجموعة العمل في تقريرها الاحصائي إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا في الربع الثاني من العام 2018، حيث سجل في شهري نيسان- أبريل وأيار- مايو وحزيران – يونيو سقوط (109) شهداء مقابل (57) شهيدا في الربع الأول.

كما أظهرت نتائج الرصد الذي قام به قسم التوثيق في مجموعة العمل أن (118) لاجئاً فلسطينياً من أصل (166) استشهدوا في مدينة دمشق وريفها خلال النصف الأول من عام 2018 نظراً لاشتداد المعارك هناك، بينما استشهد (36) فلسطينياً في مناطق لم تحدد، بالإضافة لمقتل فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك متأثراً بإصابته بطلق ناري إثر شجار وقع في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت.