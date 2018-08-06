وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل موسكو

وطن- وكالات: وصل نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد من الحركة يضم عضوي المكتب السياسي الدكتور محمد الهندي والدكتور أنور أبو طه، في زيارة رسمية بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة الجهاد مع عدد من المسؤولين الروس لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وتحرص الحركة على دحض الرواية الإسرائيلية والتأكيد على موقفها الثابت والمتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، كما تسعى لإظهار الحقائق المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته والحصار المتواصل على قطاع غزة.