جنين | خمس اصابات في حادث تصادم بين مركبتين

جنين- وطن: اخلت طاقم الانقاذ في مركز دفاع مدني اليامون مساء اليوم الإثنين خمس اصابات وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة اثر حادث تصادم مركبتين على شارع حيفا بالقرب من المنعطف بين مدخلي كفرذان واليامون غرب جنين .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني انه فور البلاغ عن الحادث توجه طاقم الانقاذ إلى المكان وعمل طاقم انقاذ مركز اليامون على اخلاء الاصابات وتسليمها لمركبات اسعاف الهلال الاحمر، وفتح الطريق امام حركة المرور وازالة آثار الحادث وتأمين المكان.

و ناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه وتجنب السرعة الزائدة مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية وإجراء الصيانه الدورية لمركباتهم حفاظا على سلامتهم.