القنصلية البريطانية تعلن فتح أبواب التسجيل لمنحة "تشيفنينغ"

القدس- وطن أعلن فيليب هول، القنصل البريطاني العام في القدس اليوم الاثنين، عن فتح أبواب التسجيل لمنحة تشيفنينغ البريطانية للعام الدراسي 2019– 2020 بدأً من اليوم 6 آب ولغاية 6 تشرين الثاني 2018، وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمنحة: www.chevening.org/apply

وتقدم منحة تشيفنينغ الفرصة أمام الشباب الفلسطينيين الواعدين الذين يتمتعون بمهارات قيادية وخلفية اكاديمية قوية لدراسة الماجستير في أي تخصص يريده الطالب بشرط أن تكون مدة البرنامج لا تتجاوز العام، وفي احدى الجامعات البريطانية. حيث تغطي المنحة جميع التكاليف المالية للسفر من والى المملكة المتحدة، وكافة تكاليف المعيشة والسكن بالإضافة الى تغطية رسوم الأقساط الدراسية.

وأطلقت القنصلية البريطانية العامة في القدس المنحة اليوم من مسرح بلدية رام الله خلال لقاء حضره العديد من الطلبة والمعنيين. ودعا القنصل البريطاني من خلال هذا اللقاء جميع الأشخاص المعنيين للتقديم لهذه المنحة التي تعد فرصة مميزة لمن يرغب باستكمال درجة الماجستير في المملكة المتحدة.

وقال: "انني على علم بمدى موهبة وتفوق الشباب الفلسطيني، حيث أن خريجي منحة تشيفنينغ الفلسطينيون يتمتعون بأداء مذهل عند التحاقهم بالجامعات البريطانية، وكثير منهم يتحولون إلى قادة حقيقيين في مجالاتهم عند عودتهم الى بلدهم."

يذكر أن آلية الاختيار لمنحة تشيفنينغ تعتمد بشكل كبير على جدارة الطالب المتقدم، حيث يتم منحها لأي فرد بغض النظر عن الخلفية أوالطبقة الاجتماعية المنحدر منها، ومن مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تستعد القنصلية البريطانية هذا الشهر لتوديع 27 طالبة وطالب فلسطيني من الذين حصلوا على منحة تشيفنينغ لهذا العام والذين بدورهم يستعدون حالياً للمغادرة الى المملكة المتحدة في الأيام القليلة القادمة.

وينصح طاقم القنصلية البريطانية العامة في القدس جميع المعنيين بمتابعة الصفحة الرسمية للقنصلية على الفيسبوك UK in Jerusalem للحصول على المزيد من التفاصيل حول المنحة وطريقة التقديم، وللاجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات.