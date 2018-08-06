الدوحة: تصريحات مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأينا

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن موقف الدوحة من الأزمة الراهنة بين السعودية وكندا، على خلفية مطالبة الأخيرة للرياض بالإفراج عن نشطاء حقوق الانسان.

وجاء في بيان الخارجية القطرية، الذي نشرته على موقعها: "عبّر مصدر مسؤول في الخارجية القطرية عن استغراب دولة قطر مما صدر من تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني حول الأزمة الدبلوماسية الحالية بين السعودية وكندا وأكد أن هذه التصريحات لا تعبر عن رأي دولة قطر".

وأضاف المسؤول، وفقا للبيان "أن ما يجمع بين دولة قطر وكندا هي علاقات وطيدة تمتد لعقود وشدد على ضرورة حماية حق الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لا سيما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأضاف البيان "وتؤكد الأمانة العامة في هذا الصدد مساندتها موقف المملكة العربية السعودية، في رفض التدخل في شئونها الداخلية، وهو ما يأتي تأسيسا على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية".