الاحتلال يخشى تصعيداً مع غزة فأوصى بتخفيف القيود الاقتصادية عنها

القدس- وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال، أوصى بتخفيف القيود الاقتصادية عن قطاع غزة كجزء من اتفاق مع حركة حماس.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية أنه وخلافا لكبار المسؤولين في القيادة السياسية، فإن الجيش يوصي بتخفيف القيود الاقتصادية على قطاع غزة كجزء من اتفاق مع حماس، حتى لو لم يتم إحراز تقدم في قضية الجنود الأسرى.

ووفقا مسؤولين كبار في جيش الاحتلال، فإنه من الممكن تعزيز المشاريع الإنسانية في قطاع غزة التي ستؤجل المواجهة العسكرية المحتملة على الأقل حتى نهاية عام 2019.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش يريد تأجيل المواجهة مع غزة، إلى حين الانتهاء من بناء الحاجز تحت الأرض على طول حدود قطاع غزة.