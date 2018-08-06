غالبية الإسرائيليين لا يثقون باعلامهم

وطن- وكالات: أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تراجعاً كبيرة في ثقة الإسرائيليين في الإعلام العبري حيث عبر غالبيتهم عن عدم ثقتهم بوسائل إعلامهم.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته سلطة البث الثانية العبرية فقد عبر 64% من المستطلعة آراؤهم عن فقدانهم الثقة في الإعلام العبري وذلك في نسبة تتفوق على نسب ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية ، حيث يرى 59% بأنهم لا يثقون بالكنيست و57% لا يثقون بالحكومة.

وحول أسباب عدم الثقة بالإعلام العبري عدد المشتركون في الاستطلاع عدة أسباب من بينها التقارير والأخبار الكاذبة، والتغطية السياسية المنحازة، وتقديم وجهة نظر واحدة، بالإضافة لتغليب المصالح والعنصرية والمبالغة في التهويل.

(صفا)