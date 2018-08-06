السعودية تصعد ضد كندا وتلغي الرحلات الجوية معها

وطن- وكالات: أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق إصدار حجوزات بشكل فوري للرحلات المتجهة إلى تورنتو في كندا وإيقاف الرحلات منها وإليها، بدءا من يوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيان إنها ستعفي جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو من أي قيود أو رسوم على الإلغاء، أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وستعمل الخطوط السعودية على إيجاد حلول بديلة للحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو، بحسب البيان.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات اتخذتها السعودية احتجاجا على "التدخل الكندي في شؤونها".

وأعلنت وسائل إعلام رسمية سعودية، الاثنين، إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.

وكانت المملكة أعلنت رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بعد إعلان الأخيرة وطلبها الإفراج الفوري عن نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية.

واتخذت السعودية 4 إجراءت فورية في البيان الصادر، وهي استدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصا غير مرغوب فيه، والإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بينها وكندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.