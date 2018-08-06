الاحتلال يمدد اعتقال والدة الشهيد محمد أبو غنام 5 أيام

القدس- وطن: مددت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم، مدة توقيف الأسيرة سوزان أبو غنام، والدة الشهيد محمد أبو غنام، من سكان بلدة الطور في القدس، وذلك مدة خمسة أيام.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الاحتلال اعتقل الأسيرة أبو غنام بعد محاصرة منزلها أمس، ومدد توقيفها مدة 24 ساعة، قبل أن تمدد المحكمة اليوم أمر التوقيف لخمسة أيام أخرى.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الاحتلال اقتحم أمس منزل الشهيد محمد حسن أبو غنام وفتشه وخرّب محتوياته وصادر مبلغاً من المال وحاسوباً وهاتفاً، وعمد جنوده إلى تمزيق صوره المعلقة في المنزل، واعتقل والدته، ونقلها للتحقيق في مستوطنة جبل أبو غنيم.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد أبو غنام ارتقى خلال العام الماضي نهاية شهر تموز شهيداً، وتعرض جثمانه آنذاك لمحاولة اختطاف قبل أن يقوم أصدقائه وعدد من المقدسيين بتهريبه من فوق سور المشفى ودفنه على الفور قبل أن تتمكن عائلته من وداعه.