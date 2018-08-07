معبر الكرامة يشهد حركة نشطة وتنقل 12025 مسافر أمس الاثنين
07.08.2018 09:35 AM
رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 12025 مسافر في كلا الاتجاهين الاثنين، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي:-
مغادرين : 6787 مسافر
قادمين : 5238 مسافر
مرجعين : 21 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء لمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.